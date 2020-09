Muriqi alla Lazio, è fatta: accordo raggiunto con il Fenerbahçe

ROMA - Accordo raggiunto per il passaggio di Vedat Muriqi dal Fenerbahçe alla Lazio: l'attaccante kosovaro diventerà un calciatore biancoceleste in cambio di 17,5 milioni di euro più 1,5 di bonus (e il 5% della eventuale futura rivendita) al club turco. Già lunedì Muriqi dovrebbe essere a Roma per fare le visite mediche, firmare il contratto e mettersi a disposizione di Simone Inzaghi. La trattativa, dopo oltre un mese, si è sbloccata oggi anche per la volontà del calciatore di passare alla Lazio.