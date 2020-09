La Lazio accelera: Fares e Kumbulla

Di Daniele Rindone

ROMA - Da Muriqi a Fares, ora tocca all’esterno algerino. I due nomi viaggiano di pari passo da settimane. Siamo vicini alla chiusura anche con la Spal, avverrà tra oggi e domani se tutto filerà liscio. Fares costerà 8,5 milioni più bonus, l’offerta si avvicina di molto ai 10 milioni richiesti dal club ferrarese. C’era stato un sondaggio dell’Inter, poi quello dell'Atalanta. La verità è che la Lazio è sempre rimasta in pole, forte dell’accordo sancito con Mino Raiola, manager del giocatore, e della volontà dello stesso Fares. Ha parlato con Inzaghi, lo aspetta il posto da titolare in biancoceleste. S’è sentito spesso con Lazzari, contano i giorni per ritrovarsi a Roma. Per Muriqi è fatta, per Fares è questione di tempo, è scattato il conto alla rovescia. La settimana che inizierà domani può portare allo sbarco di due giocatori in un colpo.

Lulic si sfoga: "Vi racconto la verità"

Lazio, è subito show di Luis Alberto: doppietta al Vicenza

Finalmente Muriqi! Accordo Lazio-Fenerbahce

Riecco Kumbulla

Il mercato è così, può sbloccarsi all’improvviso. Ed è imprevedibile. Ci sono piste che sembravano fredde e si riscaldano, altre che sembrano chiuse e si riaprono. Inzaghi ha fatto calare il sipario sul ritiro di Auronzo ricordando a Lotito che «mi sono stati promessi diversi acquisti, sarà una stagione difficilissima, servono per renderla fantastica». Serve sempre un difensore centrale, ci sono piste che portano in Germania, ma è rispuntato il nome di Marash Kumbulla perché l’Inter non ha sferrato l’assalto decisivo, punta a cedere Godin e non più Skriniar prima di agire. Il diesse Tare nei giorni scorsi s’è tirato fuori dall’asta per il difensore albanese dicendo «non lo stiamo più trattando». Può essere stata una strategia. Da venerdì notte girano voci di nuovi tentativi biancocelesti per il centrale albanese. Il Verona non aspetta altro che [...]

Leggi l'articolo completo sull'edizione digitale del Corriere dello Sport-Stadio