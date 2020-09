Depay alla Roma, la sorpresa arriva dalla Francia

ROMA - Guida la Juve, certo. E’ la Juve a dover chiamare Dzeko, convincendo la Roma con un’offerta da almeno 10 milioni, per attivare il circuito. Ma dall’altra parte non stanno «seduti sul divano», per usare un’espressione di Francesco Totti. Roma e Napoli continuano a lavorare quotidianamente sull’accordo per lo scambio tra Under e Milik, che risolverebbe problemi tecnici e al tempo stesso alleggerirebbe le tensioni finanziarie dei rispettivi club. E’ notizia di poche ore fa: il Napoli ha chiesto alla Roma il cartellino di Edoardo Bove, centrocampista della Primavera classe 2002, per chiudere il cerchio senza aggiungere soldi alla negoziazione. Ma Fienga ha risposto che non si può: Bove, attualmente convalescente dopo la frattura di un metatarso, è uno di quei ragazzi sui quali la società vuole investire per presente e futuro.

E mentre l’altro giovane Alessio Riccardi (ieri sera l’incontro) è in procinto di passare in prestito al Pescara, con parte dello stipendio da 800.000 euro lordi a carico della Roma, il Napoli avrà un altro giovane che possa oliare l’affare in termini di plusvalenza De Laurentiis continua a chiedere denaro, oltre al cartellino di Under, per liberare Milik. Ma la Roma ritiene che la supervalutazione del centravanti, valutato 35-40 milioni a un anno dalla scadenza del contratto, sia sufficiente ad accontentarlo.

