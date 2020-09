Lazio, arriva Fares. E Tare torna su Kumbulla

ROMA - Dopo Vedat Muriqi, la Lazio chiude un’altra operazione. É fatta per Mohamed Fares, 24 anni, esterno della Spal. Obiettivo centrato, l’algerino era uno dei nomi in cima alla lista del ds Tare. La svolta è arrivata ieri sera: 8 milioni di euro più 2 di bonus, il calciatore è atteso nelle prossime ore a Roma per le visite e la firma sul contratto (5 anni). Inzaghi accontentato: cercava un rinforzo sulla corsia mancina, è in arrivo.

Il piano Kumbulla

L’albanese piace da inizio estate, i colloqui sono stati intensi, poi la brusca frenata. Incontri a Roma, telefonate, offerte. Quella di Lotito: 20 milioni di euro più il cartellino di André Anderson, valutato circa 10 milioni (4-5 secondo gli scaligeri). Ma il Verona ha detto subito no, Kumbulla vale, secondo il presidente Setti, 35 milioni di euro. L’Inter e la Juve sullo sfondo, ma non hanno mai affondato. Così il difensore albanese aspetta ancora di conoscere il proprio futuro. Tare è sempre sulla situazione: il costo del cartellino, senza offerte concrete, potrebbe scendere. E la Lazio vorrebbe sferrare il colpo decisivo.