Lazio sempre su Kumbulla. Ma il Verona: “Ci vogliono i soldi…”

SORIANO NEL CIMINO - La Lazio segue sempre con attenzione la pista che porta a Marash Kumbulla. Il difensore classe 2000 del Verona piace tanto al ds Igli Tare. Gli incontri di fine giugno tra le dirigenze non hanno portato a nulla. La situazione resta in piedi, per ora però, tutto rimane fermo. L’offerta biancoceleste non soddisfa gli scaligeri, troppo bassa. E da Soriano nel Cimino, durante il Premio Calabrese, il presidente del Verona Maurizio Setti ha parlato della situazione: “È strano: Marash a gennaio aveva una squadra con tanti soldi interessata a lui. Forse è il difensore del 2000 più forte in Europa. Ci sono le attenzioni di tante squadre, ma per ora ce lo teniamo noi. Normale per un ragazzo dalle sue potenzialità essere attirato da un club di prima fascia che fa l’Europa. Lo rende felice. Il mercato è strano, difficile e lungo. Lotito? Ci vogliono i soldi…”.