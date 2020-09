UDINE - È ufficiale: Stipe Perica lascia l'Udinese. L'attaccante croato arrivato in Friuli nel gennaio del 2015, vola al Watford a titolo definitivo dopo 71 presenze e 11 reti con la maglia bianconera. Il classe '95 ha vestito in Italia la maglia del Frosinone, oltre a quella dei turchi del Kasimpasa e dei belgi del Mouscron, con cui nell'ultima annata a messo a segno 7 reti in 15 presenze.

