Salernitana, è tempo di acquisti: vicini Gyomber e Ranieri

SALERNO - Poco più di due settimane all’inizio del campionato ed il volto della nuova Salernitana è ancora un mistero. Tante trattative sono state avviate, ma di concreto c’è poco e questo preoccupa i tifosi, che non hanno più fiducia nel club di Lotito e Mezzaroma e stanno sollevando l’attenzione sulla questione della multiproprietà. Intanto, oggi pomeriggio, dopo due giorni di riposo, il gruppo riprenderà la preparazione al Mary Rosy. Ieri il direttore sportivo Fabiani ha incontrato tra Roma e Firenze gli agenti di Gyomber e Ranieri, due possibili rinforzi per la difesa. I dirigenti granata sono molto ottimisti sull’esito delle due trattative. Per il ventottenne difensore centrale slovacco Norbert Gyomber l’accordo tra Salernitana e Perugia è già stato raggiunto. Da definire i dettagli con il calciatore, che dovrebbe arrivare a titolo definitivo. Gyomber, reduce dal doppio impegno con la Slovacchia, vanta una trentina di presenze in A (con Pescara e Roma) e novanta in B. Nelle ultime due stagioni è stato a Perugia.

Per Tutino c'è concorrenza

Luca Ranieri è un mancino, può giocare da terzino sinistro ma anche da centrale ed è di proprietà della Fiorentina. Titolare nell’Under 21 da un anno a questa parte, la scorsa stagione ha esordito in A con la Fiorentina (tre presenze), poi successivamente è andato in prestito ad Ascoli (dieci presenze). La Salernitana è interessata anche a Luka Bogdan, ventiquattro anni, centrale difensivo croato, di proprietà del Livorno. Su di lui anche il Lecce, la Reggina ed il Frosinone. Il club campano ha da tempo puntato su Gennaro Tutino (24). Tra Salernitana e Napoli, che detiene la proprietà del cartellino dell’ex Cosenza, c’è già l’accordo, ma sull’attaccante sono piombati Lecce e Pescara e quindi c’è stata una frenata da parte dell'entourage del calciatore.