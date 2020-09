Muriqi, pranzo d'affari con l'agente. E la Lazio lo aspetta

ROMA - C’è attesa per l’arrivo di Vedat Muriqi. Il bomber kosovaro sarà il prossimo acquisto della Lazio. È out per infortunio, negli ultimi giorni ha partecipato al matrimonio della sorella Narcin in Kosovo. È rientrato in Turchia, oggi ha pranzato con il suo agente Haluk Canatar. Sul tavolo probabilmente gli ultimi dettagli per definire il suo passaggio in biancoceleste. L’accordo tra la Lazio e il Fenerbahce è stato trovato nei giorni scorsi: 18 milioni di euro più due di bonus oltre al 10% sulla futura rivendita. Si attende solo il suo sbarco nella Capitale, dove dovrà sostenere le visite mediche e il tampone. Poi potrà firmare con il club. Simone Inzaghi lo aspetta. Per via di un infortunio muscolare non sarà subito a disposizione. Ma a Formello avrà tutto il tempo per recuperare al meglio in vista del via ufficiale della nuova stagione.