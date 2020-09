NAPOLI - Nonostante sia l'obiettivo dichiarato del Napoli per rinforzare la difesa, Sokratis Papastathopoulos ha comunque posato con la nuova maglia dell'Arsenal. Lo scatto del difensore, individuato come erede di Kalidou Koulibaly in odore di cessione (al Manchester City) è apparso sul profilo ufficiale Instagram del greco (attraverso una Stories). Il tutto a poche ore dalla notizia della "sparizione" di Papastathopoulos da tutti i profili social dei Gunners.

