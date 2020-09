“Bastos vicinissimo al Basaksehir”

ROMA - Si muove qualcosa in uscita. Secondo quanto riporta il portale turco Haberler, si sarebbe sbloccata la trattativa tra la Lazio e il Basaksehir per Bastos. Il difensore biancoceleste è pronto a partire per la Turchia ed iniziare la sua nuova avventura. Si stanno limando gli ultimi dettagli legati allo stipendio. Era in scadenza di contratto tra un anno, non rientrava più nei piani di Simone Inzaghi. La cessione andava avanti lentamente già da qualche giorno, ma per problemi finanziari il sì definitivo ancora non si registrava. Ora, assicurano in Turchia, il colpo è ad un passo. La trattativa sarebbe praticamente conclusa: affare da 1,5 milioni di euro. Il Basaksehir avrebbe risolto così i problemi di ingaggio legati al Fair Play Finanziario.

Lazio, il punto sulle uscite: ecco i giocatori in partenza