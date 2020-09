Lazio, Muriqi arriva domenica. E il PSG ha tentato di inserirsi…

ROMA - C’è attesa, manca solo l’ufficialità. La Lazio aspetta Vedat Muriqi, l’attaccante preso dal Fenerbahce per 18 milioni di euro più due di bonus. Un colpo messo a segno dal ds Igli Tare qualche giorno fa con il club turco. Poi la burocrazia ha allungato i tempi. Manca sempre meno allo sbarco, dovrebbe essere domenica. Lunedì poi le visite mediche. Il giocatore è a Istanbul, in questa settimana ha sbrigato diverse pratiche burocratiche. Arriverà a Roma, firmerà il suo nuovo contratto, poi tornerà sicuramente in Turchia per il visto di lavoro (in quanto extracomunitario). E nel frattempo c’è anche la questione relativa al tampone, da effettuare prima della partenza per l’Italia.

L’interessamento del PSG

Dopo l’addio di Cavani, il Paris Saint-Germain è andato a caccia di un attaccante. E il ds Leonardo aveva messo nel mirino proprio Vedat Muriqi. In Turchia spiegano: “I francesi si sono presentati in ritardo, il giorno prima la Lazio e il calciatore avevano già trovato un accordo. Il calciatore ha mantenuto la parola con i biancocelesti”. Niente da fare dunque. La Lazio ha il giocatore in pugno, si attende solo l’arrivo a Roma e l’ufficialità dell’affare.