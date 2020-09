Stepinski e Zajc, il Genoa accelera

GENOVA - Passi decisi per Faggiano sul mercato del Genoa. Il neo ds rossoblù sta per regalare a mister Maran un nuovo attaccante: si tratta di Mariusz Stepinski (25), che arriverà in Liguria dal Verona attraverso uno scambio alla pari (prestito con diritto di riscatto) con Andrea Favilli (23), pronto a diventare gialloblù. Ma non è tutto, perchè il Genoa accoglie anche Miha Zajc, che torna in Italia dal Fenerbahce: anche l'ex Empoli arriva al Grifone in prestito con diritto di riscatto. Faggiano prosegue anche le manovre per portare a Pegli il terzino della Roma Rick Karsdorp (25), in prestito con obbligo di riscatto a seguito di un determinato numero di presenze.

