"Suarez, duello Juve-Barcellona: si allontana l'Atletico Madrid"

BARCELLONA (Spagna) - Nella prossima stagione Luis Suarez indosserà una di queste maglie: Barcellona, Juventus o Atletico Madrid. La stampa spagnola prova a fare il punto sul 33enne attaccante uruguaiano, non escludendo una clamorosa permanenza in blaugrana. Ronald Koeman, nella famosa telefonata in cui indicò al giocatore che non rientrava più nei piani del Barça, gli avrebbe detto: "Per me potresti rimanere ma è il club che non ti vuole". Parole che Suarez potrebbe usare a proprio vantaggio: se alla fine dovesse rimanere in blaugrana saprebbe di poter contare sull'appoggio dell'amico Messi e sulla stima dell'allenatore, con la certezza di trovare sufficiente spazio visto che il Barcellona è a corto di soldi per un altro attaccante.

Suarez andrebbe via solo con la risoluzione di un contratto che prevede un altro anno e un'opzione di rinnovo qualora disputi il 60% delle partite della prossima stagione. A quel punto il Pistolero potrebbe finire all'Atletico o alla Juve anche se la pista che porta ai colchoneros starebbe perdendo quota: Suarez guadagna 20 milioni di euro lordi a stagione, troppi per l'Atletico. Perchè l'operazione possa andare in porto servirebbe che l'attaccante si accontenti di un ingaggio inferiore e che il club madrileno riesca a cedere Diego Costa.