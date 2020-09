"Mbappé ha chiesto al Psg di andare via nel 2021"

PARIGI - Rischia di sconvolgere gli equilibri di calciomercato, la notizia riportata proprio oggi da The Times. Secondo l'illustre quotidiano britannico, infatti, Kylian Mbappé sarebbe pronto a lasciare il Psg. Non adesso, ma al termine della prossima stagione, il talento francese vorrebbe cambiare aria e iniziare una nuova avventura per proseguire la sua carriera. Il campione del mondo con la Francia avrebbe manifestato questa volontà direttamente alla dirigenza del club parigino.

Una buona notizia ovviamente per i grandi club, come Real Madrid e Liverpool, che non vedono l'ora di poter provare ad acquistare Mbappé. Certo, anche a fronte del suo desiderio di trasferirsi altrove e di un contratto attualmente in scadenza a giugno 2022, serviranno comunque un bel po' di soldi per convincere il Psg a lasciarlo andare...