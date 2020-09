LECCE - Finisce l'esperienza al Lecce di Radoslav Tsonev: il centrocampista centrale bulgaro torna in patria, al Levski Sofia dove mosse i primi passi da giocatore professionista prima del trasferimento in Puglia nel 2016. Il classe 1995 ha giocato in prestito anche nella Viterbese e nel Monopoli. Di seguito il comunicato ufficiale: "L'U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Radoslav Tsonev al Levski Sofia".