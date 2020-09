Lautaro Martinez, gli agenti nella sede dell'Inter: "Resta"

MILANO - Mentre Antonio Conte lavora ad Appiano Gentile in vista della prima uscita stagionale (domani alle 17 contro il Lugano), nella sede dell'Inter è stata una giornata movimentata, con l'arrivo a sorpresa di Beto Yaqué, agente di Lautaro Martinez, una visita che ha scatenato le voci di mercato, compresa quella di un possibile interessamento del Real Madrid. La verità è arrivata per bocca dello stesso procuratore all'uscita dalla sede: "Siamo venuti a salutare Piero (Ausilio, ndr), una visita di cortesia. Real Madrid o Barcellona? No, niente. Solo una visita di cortesia. Se resta? Sì, resta all'Inter". Chi è in uscita e a breve si trasferirà è Godin, con il Cagliari ormai a un passo: "La trattativa per Godin è nel vivo, stiamo cercando di fare di tutto per portarlo da noi - ha detto Pierluigi Carta, ds del Cagliari -. È un profilo importante e quindi è una trattativa complessa. Nainggolan? Il pallino è nelle mani dell'Inter, se ci sarà la possibilità a fine mercato valuteremo ogni possibile mossa".

Inter, è fatta per Vidal