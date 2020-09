Roma, non solo Kumbulla: accordo con la Juve, De Sciglio

ROMA - Decolla il mercato della Roma, sempre più vicina a Kumbulla del Verona e adesso a un passo anche da Mattia De Sciglio della Juventus. L'esterno destro bianconero dovrebbe arrivare in giallorosso in prestito con diritto di riscatto: l'intesa tra le parti sarebbe stata raggiunta in queste ore ed è slegata dalla trattativa che potrebbe portare Edin Dzeko alla Juventus.

Alla Roma per rilanciarsi, è il terzino destro per Fonseca

Per l'esterno, nato calcisticamente e cresciuto nel Milan, la Roma sarà l'occasione per rilanciare la sua carriera dopo tre anni in bianconero: voluto da Allegri che lo aveva già allenato a Milano, qualche problema fisico nei momenti importanti delle stagioni juventine e lo spostamento di Cuadrado come terzino gli hanno tolto spazi che ora vuole recuperare nella Capitale.