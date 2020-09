GENOVA - La Sampdoria si avvicina a Keita (25), ex Lazio oggi di proprietà del Monaco. Non rientra nei piani del club monegasco ed ha voglia di rilanciarsi, magari davvero in Italia. Sarebbe pronto anche ad un piccolo sacrificio economico, con il club che milita in Ligue 1 pronto comunque a dare un contributo. Si lavora sulla base di un prestito con diritto di riscatto.