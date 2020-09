Sampdoria, Keita a un passo. E Murillo torna al Celta

GENOVA - A prescindere dal futuro di Gaston Ramirez (29) e dal suo rinnovo, o meno, di contratto, la Sampdoria accelera per Balde Keita (25). Per l'attaccante di proprietà del Monaco, ex di Inter e Lazio, i doriani sono vicini alla chiusura in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni, con il calciatore che è disposto a ridimensionare sensibilmente il suo pesante ingaggio (3,5 a stagione) pur di tornare in Italia. Nel frattempo è ufficiale la cessione di Jeison Murillo, difensore colombiano che torna al Celta Vigo in prestito con diritto di opzione.

Juve, allenamento verso la Sampdoria: c'è Khedira