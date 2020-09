Pjaca e Zappacosta, doppio colpo Genoa!

Un grande mercato per una grande stagione, Rolando Maran può far festa. Marko Pjaca giocherà a Genova. Più precisamente nelle fila del Genoa: è infatti ufficiale l’accordo tra la Juve e la squadra rossoblù per il prestito del giocatore, che avrà durata fino al 30 giugno 2021. Insieme al croato, arriva dal Chelsea anche Davide Zappacosta, nell’ultima stagione in prestito nella Roma di Fonseca. "Due giocatori che abbiamo preso per farci stare bene. Sappiamo tutti quello che possono fare e crediamo in loro” ha dichiarato ieri il ds Faggiano.

Faggiano: "Mai cercato Balotelli"