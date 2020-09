Difesa Lazio, Inzaghi apre a Hoedt

ROMA - Hoedt vuole la Lazio e Inzaghi vuole Hoedt. Ci sono intenzioni reciproche, se bastano per realizzare il clamoroso ritorno dell’olandese si vedrà nei prossimi giorni. Il volere di Hoedt si conosceva, la volontà di Simone di riaccoglierlo a Formello è emersa ieri e ha dato corpo alla pista emersa due giorni fa dall’Inghilterra (un portale inglese aveva svelato l’ipotesi del ritorno in Italia del centrale). Hoedt ha lanciato segnali chiari ai biancocelesti già in tempi non sospetti, quando pochi mesi fa ha dichiarato «la Lazio mi manca, ho sbagliato a lasciarla. Un ritorno? Vedremo cosa succederà in estate».

Queste parole nascondevano la reale intenzione di tornare in biancoceleste. Tra Hoedt e Inzaghi c’erano stati degli screzi per via di alcune panchine digerite male dall’olandese, aveva 22 anni quando ha incrociato Simone alla Lazio (dall’aprile 2016). Hoedt ha una personalità forte, aveva discusso col tecnico, hanno superato gli attriti, si sono sentiti anche di recente, così è nata l’idea di valutare realmente il ritorno a Roma. L’olandese piace a Simone perché è mancino, ha un buon piede, sa impostare dalla difesa con lanci a lunga gittata ed è un profilo già conosciuto. Inzaghi preferirebbe puntare su un giocatore rodato. Hoedt era abituato a muoversi a 4, oggi la Lazio gioca a 3, si dovrebbe alternare con Radu.

Gli scenari

Le intenzioni si conoscono, la fattibilità dell’operazione non è ancora chiara. Hoedt era stato pagato 17 milioni dal Southampton nel 2017, sono trascorsi due anni e il cartellino si è deprezzato, l’avventura inglese è stata deludente. I Saints chiedono 8 milioni per l’olandese, ma valutano la cessione in prestito con diritto di riscatto. Non hanno scelta, il difensore non è [...]

