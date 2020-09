Cagliari, il ds Carta: "Godin? Speriamo di chiudere tra 21 e 22 settembre"

REGGIO EMILIA - Nei minuti precedenti al fischio d'inizio di Sassuolo-Cagliari, il direttore sportivo degli isolani Pierluigi Carta ha parlato a Sky Sport dell'arrivo, ormai molto probabile, di Diego Godin in Sardegna: "Come ho detto spesso, la trattativa è lunga e faticosa. Speriamo che tra lunedì e martedì si ottenga il pezzettino mancante per chiuderla, Diego potrebbe donare tantissimo alla nostra rosa in termini di leadership e personalità. E' stata un'idea del presidente Giulini, che noi abbiamo subito condiviso".

Ma non c'è solo il centrale uruguagio dell'Inter nel mirino del Cagliari: i rossoblù seguono anche Kerk dell'Utrecht: "Lo stiamo seguendo, è un attaccante esterno che potrebbe fare comodo al gioco di Di Francesco. La trattativa non è completa, ci stiamo lavorando su". Carta chiude parlando del baby Caligara: "Fabrizio ha meritato sul campo di essere schierato, ha fatto il suo percorso e se oggi è titolare è perché se l'è guadagnato. Credo possa essere il primo giovane di una lunga serie".