Monchi: “La Lazio su Vazquez? Per noi giocatore importante”

ROMA - La Lazio a caccia di un fantasista, di una seconda punta, solo in caso di cessione di Felipe Caicedo. Con il Panterone in uscita (piace al Genoa e negli Emirati), il ds Tare vuole farsi trovare pronto. Tra i nomi in lista, nelle ultime settimane, è comparso anche quello di Franco Vazquez. L’ex Palermo è stato accostato più volte ai biancocelesti, ma ai taccuini del giornale La Colina de Nervion, il ds del Siviglia, Monchi, ha ammesso: “Non c’è nessuna trattativa con la Lazio per Vazquez, tutto quello che so sulla questione l’ho letto in giro. Franco si è allenato anche oggi con la prima squadra e andrà a giocare la Supercoppa. Per noi è un giocatore importante”. La Lazio non ha mai affondato il colpo. Il giocatore è in scadenza tra un anno. Tare attende e valuta, alla fine del mercato manca ancora.

Lazio, tutti i movimenti di mercato: Tare a caccia del difensore