"Atletico, problemi a sostituire Morata: Suarez si complica"

MADRID (SPAGNA) - Il passaggio di Luis Suarez all'Atletico Madrid è tutt'altro che scontato. Anzi, nelle ultime ore si sarebbe decisamente complicato. Secondo Onda Cero, il Barcellona non avrebbe alcuna intenzione di rafforzare una diretta concorrente, alla Liga e alla Champions League, e dunque non permetterebbe al 33enne attaccante uruguaiano di unirsi a Diego Pablo Simeone.

Secondo Marca, però, i Colchoneros non sarebbero stati inseriti inizialmente nella lista dei club "vietati" a Suarez, che comprende Real Madrid, Paris Saint Germain e Manchester City. Suarez sarebbe rimasto piccato dal niet dei blaugrana ed ora minaccerebbe di restare da "separato in casa". L'Atletico, che ha in pratica ceduto Alvaro Morata alla Juve, ha bisogno di un altro attaccante in rosa e potrebbe virare all'ultimo sull'ex napoletano Edinson Cavani. Alla fine, però, la trattativa per portare Suarez all'Atletico Madrid dovrebbe andare in porto: il sudamericano è pronto a firmare un biennale a circa 9 milioni netti a stagione.