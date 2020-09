Cagliari, c'è Godin. Ma la caccia a Nainggolan continua

CAGLIARI - Erano rimaste vacanti due maglie importanti ma già oggi arriverà una prima conferma che il Cagliari non ha lasciato niente al caso e, anzi, progetta di piazzare un doppio colpo importante per dare a Eusebio Di Francesco due rinforzi di qualità. La maglia numero 2, infatti, aspetta, ed è questione di ore, Diego Godin che oggi sbarcherà in Sardegna per la firma del contratto dopo aver limato gli ultimi dettagli ieri sera con la società nerazzurra. E l’arrivo del difensore sembra poter spalancare le porte ad un imminente rientro nel capoluogo isolano anche di Radja Nainggolan che pur dopo la riapertura di Antonio Conte, non sembra comunque essere più un giocatore così importante per la compagine milanese.

L'affondo

Giornata particolarmente impegnativa quella di ieri per lo “Sceriffo” che è arrivato nel primo pomeriggio a Villa Stuart accompagnato dal suocero, Pepe Herrera, una vecchia conoscenza dei tifosi cagliaritani. Giusto il tempo per sbrigare le formalità sanitarie e il difensore uruguaiano ha fatto ritorno a Milano per chiudere la partita economica con l’Inter in modo da liberarsi definitivamente. E oggi sarà la giornata dell’arrivo in Sardegna con il popolo rossoblù che si sta già mobilitando per tributargli la giusta accoglienza, così come è accaduto per tutti i suoi connazionali che lo hanno preceduto. Per lui è pronto un contratto biennale con una opzione per un terzo anno, con uno stipendio che, unito ai bonus, potrebbe toccare i tre milioni e mezzo di euro.

Questione Ninja

E a proposito di qualità, esperienza, unite a grinta e carisma, la società rossoblù continua il lento lavoro ai fianchi per riuscire a riportare Nainggolan in Sardegna. La mediana dell’Inter non sembra avere spazio per il Ninja e il Cagliari resta alla finestra sapendo che la prima scelta del giocatore in caso di uscita dal club nerazzurro sarebbe proprio la maglia rossoblù. Le due società sono al lavoro nel tentativo di trovare una [...]

