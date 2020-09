Genoa, tentazione Balotelli in attacco

GENOVA - Il Genoa mette a punto gli ultimi tasselli. Luca Pellegrini (21), ieri, si è sottoposto alle visite mediche coi rossoblù: arriva dalla Juventus in prestito secco, per farsi le ossa e tornare al termine del campionato a Torino con esperienza nelle gambe. Mino Raiola, dal canto suo, continua a lavorare per il passaggio, a zero euro, di Mario Balotelli (30). Qualche giorno fa l’ex attaccante del Brescia aveva lasciato, sul suo profilo Instagram, due cuori, uno rosso e uno blu, lasciando fantasticare la città. Nelle prossime ore si capirà se davvero il sogno potrà diventare realtà. Resta comunque via la pista che porta ad Antonio Sanabria (24) rientrato al Real Betis dopo il prestito in Liguria o, in alternativa Roberto Inglese (28) del Parma. In difesa, il preferito è sempre Kevin Bonifazi (24), in uscita dalla Spal.

Pandev-Destro ed eurogol di Zappacosta e Pjaca: Genoa show

Leggi l'articolo completo sull'edizione odierna del Corriere dello Sport