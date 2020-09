Cagliari-Godin, trattativa a oltranza

CAGLIARI - Quasi una settimana di attesa tra alti e bassi con una trattativa che ha vissuto fasi altalenanti tra la chiusura che sembrava imminente e la possibilità che potesse saltare tutto da un momento all’altro. E alla fine anche ieri è stata una giornata di attesa vana perché la firma di Diego Godin non è arrivata, come i tifosi del Cagliari speravano, nel corso della prima mattinata.

Ecco Luvumbo, subito in campo

Via libera

La buona notizia è che non ci sono ulteriori intoppi e che, anzi, sia tra le due società che tra il club rossoblù e lo Sceriffo, tutto è stato risolto. Il ritardo è dovuto alle questioni legate alle commissioni degli agenti del centrale uruguaiano che hanno preso qualche ora di tempo in più prima di dare il loro via libera. Questa mattina, se non sarà già accaduto nella notte, tutto dovrebbe chiudersi tanto che arriveranno le firme sull’accordo biennale con opzione per un terzo anno e Godin potrà sbarcare nel capoluogo sardo nel primo pomeriggio. tutto pronto. Il giorno tanto atteso è finalmente arrivato e oggi il giocatore potrà finalmente ricevere l’abbraccio del popolo isolano che lo aspetta a braccia aperte ormai da oltre una settimana.

Tutto è stato appianato e la maglia numero 2 è già pronta per un giocatore che farà fare il salto di qualità alla squadra come è nei piani di Eusebio Di Francesco. L’unico rammarico di Di Francesco è che questa lungaggine nella trattativa non gli permetterà di schierarlo in campo già dalla sfida in programma sabato sera alla Sardegna Arena contro la Lazio. L’allenatore degli isolani sperava [...]

