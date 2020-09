TORINO - Operazione in uscita per il Torino, che manda un suo giovane a "fare le ossa" al Palermo in Serie C. Si tratta dell'attaccante Nicola Rauti: il classe 2000, dopo l'esperienza dello scorso anno al Monza, si trasferisce in maglia rosanero in prestito fino al termine della stagione: lo ha comunicato il club granata con una nota ufficiale.