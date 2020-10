Cagliari, Ladinetti e Lella possono entrare nell'affare Nainggolan

CAGLIARI - Il Cagliari continua ad aspettare che maturino i tempi per riportare in Sardegna Radja Nainggolan (32). Si sta lavorando per ridimensionare la richiesta formulata dell'Inter di 8 milioni di euro: certo è che cedere due giovani come Riccardo Ladinetti (19) e Nunzio Lella (20) che tanto piacciono ai nerazzurri significherebbe provarsi di talenti in prospettiva. Il giocatore si spalmerebbe l’ingaggio su tre anni. Sulla corsia laterale, invece, in cima alla lista resta Stefano Sabelli (28) del Brescia. Piuttosto, si lavora sulle uscite: Luca Ceppitelli (31) è conteso tra Torino e Parma.

La Lazio è subito vincente: che esultanze per Lazzari e Immobile!