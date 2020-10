Iachini: "Ultima di Chiesa con la Fiorentina? Non ho avuto indicazioni"

FIRENZE - "È stato un piccolo passo indietro rispetto alle prime due gare, anche se nei primi 25' abbiamo fatto tutto bene. Non siamo riusciti a sbloccare la gara sbagliando troppo in mezzo al campo e questo non deve accadere". Questa l'analisi di Beppe Iachini dopo il ko casalingo della sua Fiorentina contro la Sampdoria: "Il gol era evitabile ed è arrivato su un episodio, abbiamo avuto diverse occasioni e la seconda rete presa con un rinvio dal portiere non ce la possiamo permettere - ha tuonato ai microfoni di Sky Sport -. Poi alla fine anche il palo di Chiesa...". L'assenza di Ribery si è fatta sentire: "È normale sentire la mancanza di giocatori simili, oggi se è per questo ne mancavano anche altri, ma non è un alibi. Dobbiamo renderci conto che può accadere e dobbiamo essere quelli veloci e con qualità dei primi 25' e delle prime deu gare. Troppi errori tecnici hanno permesso alla Sampdoria di crearci problemi".

"Chiesa via dalla Fiorentina? Non ho avuto indicazioni..."

L'argomento della serata è senz'altro quello che riguarda Federico Chiesa. L'attaccante sembra vicinissimo al trasferimento alla Juve e quella di stasera potrebbe essere stata la sua ultima con la maglia della Fiorentina: "Non ho avuto indicazioni in questo senso, lui lavora, s'impegna ed ha giocato come ha sempre fatto. Federico ad oggi fa parte della nostra squadra, non mi è arrivato assolutamente nessuna indicazione particolare dalla società. Callejonpersostituirlo? Ne parleremo con la società, ci eravamo detti di stoppare il discorso mercato perchè temevo le voci suimiei giocatori, non è buono giocare partite con situazioni simili. Questo dà fastidio ad una squadra che vuole crescere e migliorare - conclude Iachini -. Nei prossimi giorni parleremo, e se ci saranno situazioni in uscita valuteremo altro in entrata".

