Kean può tornare alla Juve: l'Everton apre al prestito

TORINO - Muro per Demiral. La Juve non ci sente: il centrale turco non si tocca. Nelle ultime ore si è intensificato il pressing del Tottenham, che ha richiesto Merih dopo le difficoltà a sbloccare la pista Skriniar con l’Inter. I bianconeri però non prendono in considerazione la possibilità di privarsi del difensore anche di fronte ad una proposta interessante dal punto di vista economico. Pirlo e la società credono fortemente in Demiral, che ora punta a rilanciarsi dopo il grave infortunio dello scorso gennaio. No anche al tentativo della Fiorentina, che aveva inizialmente provato a inserirlo nella trattativa per Chiesa.

E no al sondaggio dell’Everton, nell’ambito dei discorsi per Kean. Con i Toffees, infatti, il dialogo è ancora aperto per il possibile ritorno in bianconero di Moise. Potrebbe essere lui il vice Morata, il centravanti di riserva. Non occuperebbe un posto in lista Uefa, dove la Juve ha già tre esuberi (si riducono a due con la cessione di Rugani). Il giovane bomber non vede l’ora di tornare in Italia. L’ultimo segnale di freddezza con il club inglese è arrivato dalla mancata convocazione da parte di Ancelotti per il match di Carabao Cup contro il West Ham. Juve e Everton devono ancora trovare l’intesa sulla formula. I bianconeri vorrebbero un prestito gratuito con diritto di riscatto. I Toffees puntano invece a rientrare dei 27,5 milioni (più 2,5 di bonus) investiti lo scorso anno. Nelle ultime ore da Liverpool sembrano arrivati segnali di apertura per un prestito.