"Dembélé e Juve, trattativa per la prossima stagione"

ROMA - Ousmane Dembélé stava per lasciare il Barcellona al termine del calciomercato, ma alla fine non c'è stato l'accordo con il Manchester United e il 23enne esterno francese continuerà a cercare di rientrare nei piani di Ronald Koeman, che ha ammesso di preferirgli sulle fasce Ansu Fati o Trincao. Il transalpino, però, avrebbe già in mente la sua futura destinazione: come riporta "Catalunya Radio", sarebbe in trattativa con la Juventus per il suo acquisto alla fine della prossima stagione o per il 2022, data in cui scadrà il suo contratto con i blaugrana. L'interesse dei campioni d'Italia per Dembélé arriva da lontano e già a maggio 'Mundo Deportivo' aveva svelato la possibilità di uno scambio con Douglas Costa, passato poi in prestito al Bayern Monaco. La Juventus avrebbe ribadito il suo interesse per il campione del mondo, ex Rennes e Borussia Dortmund, ancora qualche settimana fa, senza però arrivare a dama. Ma il 'matrimonio' tra le due parti sembra essere soltanto rimandato.