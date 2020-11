Iachini traballa, Commisso ragiona: pronto Prandelli

FIRENZE - Beppe Iachini continua a camminare su un filo sottilissimo: ancora il presidente Rocco Commisso non ha fatto arrivare alcuna comunicazione. La “bolla” della squadra ed il conseguente blocco da parte della Asl Toscana Centro dei 13 Nazionali della Fiorentina ha…. “traslato” di qualche ora ogni decisione. Domani, alla ripresa dell’allenamento, sarà chiaro se la scelta della proprietà sarà quella di continuare con l’attuale allenatore, riconfermandolo ancora una volta (l’ultima è stata subito dopo il pari con lo Spezia, quando il tycoon italo-americano era ancora in Italia) oppure se procedere con l’ingaggio, intanto fino al termine della stagione, di Cesare Prandelli, l’ex ct pronto a tornare sulla panchina viola 10 anni dopo il suo addio, nell’era Della Valle. Mentre la piazza pare aver scaricato ormai da tempo l’allenatore arrivato lo scorso dicembre, il futuro viola, almeno nella “stanza dei bottoni”, deve ancora sancito in via definitiva.

Decide Rocco

Il patron sta soppesando ogni dettaglio. In estate, era stato lui a puntare fortemente su Iachini, affascinato da quella cultura del lavoro che tanto li accumuna e comunque anche dai risultati ottenuti nel post lockdown, con la difesa capace di laurearsi la migliore della Serie A nell'ultimo terzo di campionato. Non è un mistero che in società si stesse lavorando anche in altre direzioni (da Juric a Di Francesco), ma come sempre ribadito, è stato lo stesso presidente a far [...]

