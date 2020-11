CAGLIARI - "Un ritorno di Nainggolan a gennaio? Siamo di nuovo in lockdown, il pubblico non va allo stadio, le biglietterie sono chiuse e non abbiamo incassato un euro. Eviterei di fare voli pindarici e chiuderei qui il discorso per evitare che mi facciano ancora questa domanda". Ai microfoni di Videolina Sport, il presidente del Cagliari Tommaso Giulini esclude il secondo ritorno in Sardegna del centrocampista belga, ai margini del progetto Conte all'Inter.