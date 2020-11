PORDENONE - Dopo l'ottimo pareggio contro il Chievo arriva un'altra buona notizia per il Pordenone, stavolta sul fronte dei rinnovi di contratto. L'attaccante Patrick Ciurria, da quattro stagioni in neroverde, ha prolungato il suo contratto per altri due anni, fino al 30 giugno 2024. "Il fante", come lo hanno soprannominato in Friuli, ha messo a segno un totale di 15 reti e 20 assist dal suo arrivo al Pordenone: lo ha comunicato la società con una nota ufficiale.