"Sergio Ramos, super offerta del Psg: 60 milioni in 3 anni!"

MADRID (Spagna) - "Il futuro di Sergio Ramos, in scadenza nel prossimo giugno, si riempie di ombre: il Real Madrid non è disposto ad offrirgli più di un anno di contratto e il Psg è pronto al colpaccio con una super offerta da 60 milioni": è quanto riporta il quotidiano spagnolo As che, citando fonti vicine al calciatore, spiega come i Blancos non abbiano intenzione di spingersi oltre una proposta di rinnovo da "1+1" (vale a dire un anno di contratto con opzione di rinnovo, legata alle presenze e ad eventuali infortuni), nonostante le pubbliche manifestazioni di stima del tecnico Zinedine Zidane.

"Sergio Ramos dice addio al Real Madrid"

A Madrid - ricorda sempre As -, per questioni di policy aziendale, da diverso tempo ormai, ai calciatori che hanno superato i 30 anni, si offrono rinnovi di una sola stagione, ad eccezione di Cristiano Ronaldo che, varcata la soglia dei 31, firmò un ricco triennale. Sergio Ramos si troverebbe al momento in un limbo, tra la volontà di chiudere la propria carriera con i colori che difende da 16 stagioni ricche di trionfi e la mancanza di fiducia percepita dalla dirigenza: in questo contesto si sarebbe inserito il Psg con un'offerta difficile da rifiutare: un triennale da 20 milioni di euro a stagione. I tifosi del Real Madrid, nel frattempo, attendono col fiato sospeso la conferenza del presidente Florentino Perez.