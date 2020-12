Kaio Jorge segna in 11 secondi in Libertadores: piace alla Juve, all’Inter e al Milan

Piace alla Juve , all’ Inter e al Milan . E’ un centravanti, ha diciotto anni, si chiama Kaio Jorge , ha vinto nel 2019 il Mondiale Under 17 con il Brasile e ha una clausola da cinquanta milioni con il Santos , che prepara un’altra plusvalenza d’oro dopo quelle realizzate con Robinho , Neymar e Rodrygo , l’ultima scoperta del Real Madrid . Nella notte tra mercoledì e giovedì è entrato nella storia della Coppa Libertadores . Ha segnato dopo 11,4 secondi contro il Gremio . Kaio Jorge ha fatto il fenomeno, trascinando il Santos in semifinale. In Brasile lo considerano il sosia di Firmino , uno dei maghi del Liverpool di Klopp . Ha l’istinto di un numero 9 classico, ma anche le geometrie e l’inventiva di un trequartista. E’ il capocannoniere del Santos in Coppa Libertadores: è arrivato a quota cinque, dopo la doppietta al Gremio , allenato dall’ex romanista Renato Portaluppi .

Figlio d’arte, il suo papà - Jorge Ramos - ha giocato a lungo nelle categorie inferiori. E’ nato il 24 gennaio 2002 a Olinda, nello stato del Pernambuco. Ha cominciato a giocare a futsal con il Nautico. Poi la sua famiglia si è trasferita a San Paolo e Kaio Jorge ha superato subito il provino con il Santos. Il centro sportivo di Vila Belmiro è diventato la sua seconda casa. E’ stato Jorge Sampaoli a lanciarlo nel calcio professionistico, ma è con Jesualdo Ferreira e soprattutto con Cuca - l’attuale allenatore del “Peixe” - che ha trovato un posto fisso in prima squadra.

La Juve, l’Inter e il Milan lo studiano da un anno, quando fece la differanza nel Brasile Under 17 - insieme con Gabriel Veron, ala destra del Palmeiras - realizzando cinque gol al Mondiale di categoria. Il Santos ha capito che Kaio Jorge è destinato a volare presto per l’Europa. Sta preparando le basi per un’asta internazionale che coinvolge anche il Real Madrid, il Barcellona, il Manchester City e il Liverpool. Kaio Jorge si è preso le prime pagine dei giornali dopo la notte con il Gremio, travolto dalla sua doppietta e dai gol di Marinho e Laércio. Inutile il lampo di Thaciano, quando la partita era già sul 3-0. Ora il Santos attende di conoscere il nome del suo avversario in semifinale: il Racing, nell’andata, ha battuto in casa il Boca Juniors per 1-0 con in gol di Lorenzo Melgarejo. Il ritorno è in programma mercoledì alla Bombonera.

Il gol di Kaio Jorge dopo 11,4 secondi è il più veloce mai realizzato da un brasiliano in Coppa Libertadores e il quinto in assoluto. Il record appartiene al peruviano Felix Suárez, a segno con l’Alianza Lima nel 1976 dopo 6 secondi. Precedono il brasiliano anche Alfredo Mendoza (Newell's Old Boys, 7,4 secondi), Efren Gómez (Bolivar, 8,5 secondi) e José Sosa (Estudiantes, 8,6 secondi).