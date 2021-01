"Skriniar e Bremer nel mirino del Liverpool: Klopp alla ricerca di un difensore"

LIVERPOOL (INGHILTERRA) - Il Liverpool guarda in Italia per risolvere l'emergenza in difesa. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Daily Mirror, infatti, i Reds avrebbero puntato i riflettori su due calciatori della Serie A: Skriniar (Inter) e Bremer (Torino). Klopp deve fare i conti con l'emergenza in difesa dopo aver perso per tutta la stagione Van Dijk e Gomez e l'infortunio di diverse settimane rimediato da Matip. Pertanto il club inglese si trova costretto ad intervenire sul mercato.