"Milik ha detto sì all'Olympique Marsiglia. Manca l'accordo col Napoli"

MARSIGLIA (Francia) - Dopo essere stato ad un passo dal trasferimento alla Juventus prima e alla Roma poi, durante la scorsa sessione di calciomercato, con i conseguenti sei mesi vissuti a Napoli da separato in casa, si starebbe per sbloccare definitivamente la situazione di Arek Milik. L'attaccante polacco, infatti, in scadenza di contratto col club azzurro il prossimo 30 giugno, avrebbe raggiunto - secondo quanto riferito da Rmc Sport - un accordo di massima con l'Olympique Marsiglia. L'entourage del calciatore avrebbe ceduto alla corte serrata del ds Longoria e la trattativa, ammessa pubblicamente dal tecnico Villas-Boas, avrebbe vissuto una repentina accelerata nelle ultime ore.