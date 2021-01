Milik al Marsiglia, c'è l'accordo col Napoli: visite mediche e firma

È finalmente finita la telenovela Arkadiusz Milik. L'attaccante polacco, infatti, nelle prossime ore sbarcherà in Francia per iniziare la sua nuova avventura calcistica nel Marsiglia. Nella notte, dunque, si sono sciolte le ultime riserve, dato che prima della finale di Supercoppa italiana tra Juve e Napoli il ds degli azzurri Giuntoli aveva dichiarato che c'erano ancora delle cose da sistemare. L'attaccante polacco, finito fuori dalle liste di Rino Gattuso, in mattinata partirà da Napoli alla volta di Marsiglia, dove ad attenderlo c'è Villas Boas. Il presidente De Laurentiis ha accettato di rinunciare alle cause intentate contro il giocatore, dando dunque il via libera al trasferimento.