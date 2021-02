Fiorentina, Rosati ha firmato: saluta il Torino dopo due anni e mezzo

TORINO - Antonio Rosati, portiere classe '83 che in carriera ha giocato anche con Lecce e Napoli, chiude la sua avventura al Torino dopo due stagioni e mezza, firmando per la Fiorentina (club in cui ha militato già in due occasioni, da gennaio a giugno 2014 e da gennaio a luglio 2015). Ecco il comunicato del club piemontese: "Il Torino Football Club comunica di aver ceduto all'ACF Fiorentina, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Antonio Rosati. Tutto il Torino FC abbraccia con affetto Antonio augurandogli le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera".