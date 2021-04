"Icardi lascerà il Psg: Juve, Roma o Premier League nel futuro"

PARIGI (Francia) - "Mauro Icardi vuole lasciare il Psg: nel futuro Roma, Juve o la Premier League". Stando a quanto riferito da L'Equipe, l'ex attaccante dell'Inter non si sentirebbe apprezzato dal tecnico del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino ed avrebbe già incaricato il proprio entourage di cercargli una nuova sistemazione. Il club campione di Francia in carica, dal canto suo, non si opporrebbe ad una partenza dell'argentino, sì da sgravare le casse da un ingaggio pesante. Icardi, che non disdegnerebbe in alternativa un futuro in Inghilterra, avrebbe nostalgia dell'Italia e, in Serie A, la Juventus e la Roma sarebbero le società in pole position: i bianconeri potrebbero proporre uno scambio con Paulo Dybala, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel giugno 2022, mentre i giallorossi lo riterrebbero l'erede naturale di Edin Dzeko, destinato alla partenza nella prossima estate.