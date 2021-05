Napoli, Nuno Mendes e De Paul: obiettivi da Champions

I due obiettivi del Napoli

Concetto che si sposa perfettamente con la carta d'identità e anzi il passaporto di un giovanotto portoghese di 18 anni di nome Nuno Mendes: piace eccome, il mancino dello Sporting Lisbona e della Nazionale portoghese; un terzino sinistro dalla corsa poderosa costato 750 euro che oggi, nel contratto, vanta una clausola rescissoria da 70 milioni. E ancora. Due, i dati salienti venuti fuori dalla notte con l'Udinese: l'incontro ravvicinato con Rodrigo De Paul, il centrocampista del momento che De Laurentiis ha già chiesto ufficialmente ai Pozzo (come ha svelato il vicepresidente Campoccia); e il like social di Mattia Zaccagni in calce a un post celebrativo della vittoria del Napoli pubblicato dalla Serie A. "Welcome to the party", benvenuti al party, l'omaggio della Lega. E Zac: mi piace. Il party o il benvenuto?