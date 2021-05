“Juve, Cristiano Ronaldo va via? Ecco Griezmann”

Da uno dei calciatori più forti della storia a un campione del mondo: è la situazione che potrebbe vivere la Juve dalla prossima stagione. Il quotidiano catalano Sport ha parlato di Griezmann come possibile opzione per il club bianconero in caso di addio di Cristiano Ronaldo, ancorato alla qualificazione Champions della sua squadra. I dirigenti del Barcellona non ritengono possibile uno scambio tra il francese e Joao Felix dell’Atletico Madrid e sono convinti che la Juve coprirà l’eventuale assenza di CR7 con un altro top player.