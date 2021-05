Ufficiale: De Zerbi è il nuovo tecnico dello Shakhtar Donetsk

DONETSK (Ucraina) - "Benvenuto, mister!". Con un tweet in perfetto italiano, lo Shakhtar Donetsk annuncia l'ingaggio di Roberto De Zerbi. "Lo specialista italiano sarà a capo della squadra per le prossime due stagioni", si legge sempre sul post del club ucraino, a corredo di una foto celebrativa dell'ormai ex allenatore del Sassuolo.