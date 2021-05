"Il Real Madrid contatta Conte: si è parlato anche dei giocatori"

Il Real Madrid ha contattato Antonio Conte. Lo scrive il sito del quotidiano spagnolo AS, spiegando che i dirigenti dei Blancos avrebbero sondato la disponibilità dell'ex allenatore dell'Inter, parlando anche delle sue idee del possibile rinnovamento della rosa della squadra. Conte piace da tempo al Real e, dopo l'addio di Zidane , il suo nome è diventato caldo per la panchina della blasonata formazione spagnola. A Conte vengono riconosciute doti da vincente e, già nel 2018, era stato vicino alla panchina del Real.

Pochettino resta il favorito per il Real

Secondo AS il favorito, più dell'allenatore pugliese, resta Mauricio Pochettino, tecnico dato in partenza al Psg e che da sempre piace al presidente del Real Madrid, Florentino Perez. Altri tecnici in corsa per la panchina dei Blancoso sono Raul, Xabi Alonso e Joachim Loew.