Lautaro Martinez: "Volevo lasciare l'Inter, rimasi grazie a Icardi"

"Sapevo che mi sarei dovuto adattare ma non pensavo sarebbe stata così dura. Dopo tre mesi già avevo detto che volevo andarmene, che non ce la facevo più. A volte prendevo l'auto e andavo in giro da solo, ero come impazzito. Poi Icardi mi ha dato una gigantesca mano e le cose hanno iniziato a migliorare. Nel secondo anno ho giocato di più, in questo molto di più e vinto lo scudetto: sono arrivato in Argentina (per la Coppa America, ndr) soddisfatto e felice". In un'intervista concessa a La Nacion, Lautaro Martinez ripercorre dal principio la propria avventura italiana con la maglia dell'Inter.