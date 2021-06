"Conceiçao, rinnovo col Porto: triennale in arrivo"

OPORTO (PORTOGALLO) - Sembrava tutto fatto per il trasferimento di Sergio Conceiçao dal Porto al Napoli. Poi la brusca frenata e la fumata nera . Ora, secondo Porto Canal, l'ex calciatore di Lazio, Parma e Inter sarebbe pronto a prolungare il proprio contratto con i Dragoes per altri tre anni, con l'ufficialità che potrebbe arrivare nelle prossime ore.

I trionfi di Conceiçao con il Porto

Il futuro di Conceiçao, a meno di improvvisi dietrofront, dovrebbe dunque essere in Portogallo almeno per il prossimo triennio. Dopo l'esperienza da vice al Braga, ha allenato Olhanense, Academica, Braga, Vitoria Guimaraes e Nantes prima di arrivare al Porto nel 2017. Con i Dragoes ha conquistato due campionati portoghesi (2017-18 e 2019-20), due Supercoppe di Portogallo (2018 e 2020) e una coppa nazionale (2019). In questa stagione ha chiuso alle spalle dello Sporting Lisbona in campionato e si è fermato ai quarti in Champions League dopo aver eliminato la Juve agli ottavi.