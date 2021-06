Calciomercato Empoli, su Dionisi c'è anche il Sassuolo

EMPOLI - L’Empoli non si muove dalla sua posizione. Alessio Dionisi (41), in questo momento, è l’allenatore del club del presidente Corsi. Chiunque lo voglia dovrà versare un indennizzo ai toscani. Di certo c’è che lo cerca da tempo la Sampdoria, ma nelle ultime ore si è inserito pure il Sassuolo che, in attesa di capire se chiudere per Marco Giampaolo (53) - ieri c’è stato un incontro ma se non ancora risolutivo - ha pronto il piano intrigante ed alternativo. Empoli e Dionisi torneranno a parlarsi: se dovesse essere divorzio, in Toscana tornerebbe una vecchia (e benvoluta) conoscenza, Aurelio Andreazzoli.