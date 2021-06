Fonseca ad un passo dal Tottenham: accordo ai dettagli

LONDRA (INGHILTERRA) - "Tutti gli allenatori vogliono andare in Inghilterra. Ho questo sogno e credo che possa accadere. Ci credo e prima o poi lo realizzerò" ha dichiarato Paulo Fonseca in una recente intervista al The Telegraph. Il sogno dell'ex tecnico della Roma diventerà realtà. Fonseca, infatti, sembra ad un passo dalla panchina del Tottenham. Il club inglese è alla ricerca di un allenatore per la prossima stagione e avrebbe deciso di puntare sul tecnico portoghese: Fonseca è vicinissimo a diventare il nuovo allenatore degli Spurs, per lui pronto un contratto triennale. Il club di Premier League e l'ex tecnico della Roma sarebbero ai dettagli.